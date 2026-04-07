Κι όμως υπάρχει κάτι ταχύτερο από την ταχύτητα του φωτός...

Είναι μια πολύ διαδεδομένη θεωρία ότι τίποτα δεν μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός, αλλά αυτό τεχνικά δεν είναι αλήθεια. Όπως δήλωσε αρχικά ο Άλμπερτ Άϊνσταϊν το 1905, η πληροφορία δεν μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός, αλλά κάτι που είναι ταυτόχρονα χωρίς μάζα και στερείται πληροφοριακού περιεχομένου, θα μπορούσε τεχνικά να ξεπεράσει αυτό το κοσμικό όριο ταχύτητας - κάτι που είναι το ίδιο το «σκοτάδι».

Φυσικά, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων (με επικεφαλής ερευνητές του Technion–Israel Institute of Technology στη Χάιφα του Ισραήλ) δεν θα έβγαινε απλά έξω για να μετρήσει απευθείας το «σκοτάδι» ή την απουσία φωτονίων. Αντ' αυτού, βασίστηκαν σε «σκοτεινά σημεία» μέσα στα κύματα φωτός. Μπορείτε να σκεφτείτε αυτά τα σημεία ως μικροσκοπικές τρύπες σε μια κυματική δομή όπου το πλάτος μηδενίζεται και αυτός είναι συχνά ο λόγος για τον οποίο αναφέρονται ως «σημεία μηδέν» ή «σημεία μηδενικής έντασης» στα κύματα φωτός. Πρόκειται για σημεία απόλυτου σκοταδιού που βρίσκονται ενσωματωμένα σε ένα πεδίο φωτός.

Αυτά δημιουργούν τους λεγόμενους στροβιλισμούς και οι συγγραφείς περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως παρόμοιο με τον στροβιλισμό σε ένα ποτάμι που ξεπερνά την ίδια τη ροή του νερού, με τέτοιο τρόπο ώστε η ταχύτητά τους να είναι τεχνικά υπερφωτεινή (δηλαδή ταχύτερη από το φως). Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature.

«Η θεωρία έχει από καιρό προβλέψει ότι οι οπτικές ιδιαιτερότητες μπορούν να επιδείξουν υπερφωτεινή κίνηση, ιδιαίτερα σε στιγμές κοντά στη δημιουργία ή την καταστροφή τους, όπου οι ταχύτητές τους μπορούν να γίνουν απεριόριστες», έγραψαν οι συγγραφείς. «Παρακολουθούμε την εξαιρετικά γρήγορη δυναμική των οπτικών φάσεων με βαθιά υπο-κυματομετρική χωρική και βαθιά υπο-κυκλική χρονική ανάλυση, αποκαλύπτοντας την επιτάχυνσή τους κοντά σε γεγονότα καταστροφής».

Η απόδειξη ότι το σκοτάδι μπορεί να ξεπεράσει το φως δεν ήταν εύκολη. Χρησιμοποιώντας αυτή την προηγμένη διάταξη λέιζερ, σε συνδυασμό με ένα εξειδικευμένο οπτομηχανικό σύστημα, οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα με εξαιρετικά ακριβή χωρική και χρονική ανάλυση. Επιπλέον, το πείραμα βασίστηκε σε ένα λεπτό έλασμα εξαγωνικού νιτριδίου του βορίου (hBN) - ένα υλικό στο οποίο το φως μετατρέπεται σε «κύματα φωτός-ήχου» γνωστά ως πολωτόνια. Αυτό το κβαντοσωματίδιο είναι ουσιαστικά ένα υβρίδιο φωτός-ύλης που επιβραδύνει σημαντικά την ταχύτητα του φωτός κατά περίπου 100 φορές σε σύγκριση με το φως που ταξιδεύει στο κενό (αν και παραμένει πολύ ταχύτερο από την ταχύτητα του ήχου).



Σε αυτή την κατάσταση μπορούν να παρατηρηθούν δίνες «σκοτεινών σημείων» που ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός, σημειώνει το popular mechanics.



«Η ανακάλυψή μας αποκαλύπτει παγκόσμιους νόμους της φύσης που ισχύουν για όλους τους τύπους κυμάτων, από τα ηχητικά κύματα και τις ροές υγρών έως σύνθετα συστήματα όπως οι υπεραγωγοί», δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Ίντο Κάμινερ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Technion. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι καινοτόμες τεχνικές μικροσκοπίας θα επιτρέψουν τη μελέτη κρυφών διεργασιών στη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πώς συμπεριφέρεται η φύση στις ταχύτερες και πιο αόριστες στιγμές της».

