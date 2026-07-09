Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Με ιδιωτικό ασθενοφόρο έφτασε στην Κοζάνη η κόρη της Αφροδίτη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιείται το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στη Θεσσαλονίκη.

Το παρόν, στο τελευταίο «αντίο» έδωσε η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη, με ιδιωτικό ασθενοφόρο και σε καροτσάκι.

Η παρουσία της πολιτέυτριας της Νέας Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα συγκινητική καθώς η ίδια εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι οι θεράποντες ιατροί δεν έκριναν ασφαλές να λάβει εξιτήριο, καθώς τα τραύματα στα πόδια της δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια επέμεινε να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας της. Έτσι, έπειτα από δική της επιθυμία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, ώστε να μπορέσει να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 12:00, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Από νωρίς στον Ιερό Ναό, βρέθηκε ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα και πατέρας της Αφροδίτης.

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Παρόντες Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία δίνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Λίγα λεπτά πριν τις 12, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε στον χώρο, προχωρώντας σε δηλώσεις που καταδικάζει κάθε μορφή βίας. «Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της» είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως «ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευλογούμενη κοινωνία οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη για τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

Μερικά λεπτά μετά, έφτασε στην κηδεία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατευθύνθηκε αμέσως προς τον Ιερό Ναό.

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Η σορός της εκλιπούσας τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες από την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

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