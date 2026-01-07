Σε ψάθινο φέρετρο κηδεύτηκε η Μπριζίτ Μπαρντό - Παρούσα και η Μαρίν Λεπέν

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου και του στυλ κηδεύτηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου μια εβδομάδα μετά τον θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.

Η κηδεία της θρυλικής «ΜπεΜπέ» τελέστηκε σε εκκλησία στο Σαν Τροπέ σε ιδιωτικό κύκλο ενώ το παρών έδωσε και η πρόεδρος του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, Μαρίν Λεπέν.

Η Μαρίν λεπέν στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό / Reuters

Ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ'Ορμάλε, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Paris Match ότι πέθανε από καρκίνο μετά από δύο επεμβάσεις.

Κεκλεισμένων των θυρών η τελετή και η ταφή

Πλήθη συγκεντρώθηκαν από νωρίς στους δρόμους της πόλης στη γαλλική Ριβιέρα για να δουν το φέρετρο της αγαπημένης τους σταρ του κινηματογράφου το οποίο εισήλθε στην Καθολική Εκκλησία της Notre-Dame-de-l'Assomption.

Μάλιστα, ο δήμος είχε φροντίσει να προβάλει την τελετή σε γιγαντοοθόνες οι οποίες είχαν στηθεί στο λιμάνι αλλά και σε δυο πλατείες.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό / Reuyers

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και άτομα που είχαν προσκληθεί στην κηδεία από το Ίδρυμα Brigitte Bardot για την προστασία των ζώων.

Μετά την εκκλησιαστική λειτουργία, η Μπαρντό θα ταφεί «με την αυστηρότερη μυστικότητα» σε ένα νεκροταφείο με θέα τη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα τελικά με το δημαρχείο του Σεν Τροπέ. Ωστόσο, η ίδια είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι επιθυμούσε να ταφεί στον προαύλιο χώρο του σπιτιού της το οποίο θα γίνει μουσείο στη μνήμη της.

