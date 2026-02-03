KidsWallet: Ψηφιακό «φρένο» σε τσιγάρα, αλκοόλ και μπαρ για ανηλίκους – Τι προβλέπει το νέο ΦΕK

Ψηφιακή ταυτότητα ηλικίας αποκτούν οι ανήλικοι, με το κράτος να πατάει πλέον… «login» στην καθημερινότητα των παιδιών και των επιχειρήσεων. Με το ΦΕΚ Β’ 355/02.02.2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η λειτουργία της εφαρμογής KidsWallet, που βάζει τέλος στο «πόσων χρονών είσαι;» και το αντικαθιστά με QR code.

Με απλά λόγια, αν είσαι ανήλικος, δεν αγοράζεις καπνικά, αλκοόλ ή προϊόντα νικοτίνης και δεν μπαίνεις σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, εκτός αν το KidsWallet πει «ναι». Αν πει «όχι», τελείωσε. Ούτε παρακάλια, ούτε «έλα μωρέ, με ξέρεις».

Πώς δουλεύει το KidsWallet

Η εφαρμογή λειτουργεί ως ψηφιακό αποθετήριο πιστοποιητικού επαλήθευσης ηλικίας για τον ανήλικο. Το πιστοποιητικό:

περιλαμβάνει φωτογραφία και ηλικιακή ομάδα,

έχει ισχύ έως 4 μήνες,

αποθηκεύεται στο κινητό,

μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Σε φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον, ο έλεγχος γίνεται με σάρωση QR code, που εκδίδει ο πωλητής ή η επιχείρηση μέσω του gov.gr Wallet. Ο ανήλικος σκανάρει, κοινοποιεί το πιστοποιητικό και… τέλος. Η επιχείρηση βλέπει μόνο αν περνάει ή όχι το ηλικιακό όριο. Τίποτα παραπάνω.

Τι απαγορεύεται ξεκάθαρα

Η απόφαση καλύπτει:

τσιγάρα (και ηλεκτρονικά),

αλκοόλ κάθε είδους,

θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό,

προϊόντα νικοτίνης (π.χ. σακουλάκια),

είσοδο, παραμονή ή εργασία ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ.

Δεν αφήνει «γκρίζες ζώνες». Ό,τι απαγορεύεται, μπλοκάρεται ψηφιακά.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα

Εδώ το κράτος σηκώνει ασπίδα , τουλάχιστον στα χαρτιά. Υπεύθυνο επεξεργασίας είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , με:

κρυπτογράφηση δεδομένων,

καταγραφή προσβάσεων,

τήρηση στοιχείων έως 5 χρόνια,

μη κοινοποίηση στοιχείων πέρα από φωτογραφία και ηλικιακή ένδειξη.

Το πιστοποιητικό μένει μόνο στη συσκευή και διαγράφεται αυτόματα μετά τη λήξη του.

Τι αλλάζει στην πράξη

Για τους γονείς, λιγότερα άγχη. Για τους επιχειρηματίες, μηδενικές δικαιολογίες.

Για τους ανήλικους, σαφές μήνυμα: η ηλικία δεν είναι «διαπραγματεύσιμη».



Και για το κράτος; Ένα ακόμα βήμα στον ψηφιακό έλεγχο της καθημερινότητας. Αν θα δουλέψει στην πράξη ή αν θα βρει «παραθυράκια», θα το δείξει ο χρόνος. Προς το παρόν, το KidsWallet είναι εδώ – και δεν ζητά ταυτότητα. Ζητά QR.