Κίεβο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς σε μπαρ για τα μάτια μιας γυναίκας

Σκηνές από ταινία... δράσης εκτυλίχθηκαν σε μπαρ στο Κίεβο, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε μπαρ μετά από καυγά.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καβγάς ξεκίνησε όταν ένας άνδρας άρχισε να παρενοχλεί μια κοπέλα η οποία διασκέδαζε με τον νεαρό σύντροφό της.



Αποτέλεσμα ήταν αρχικά να λογομαχήσουν έντονα οι δύο άνδρες μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια του οποίου ο επιτιθέμενος άνδρας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί εναντίον του άλλου.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα προσπάθησε να ηρεμήσει τον σύντροφό της και τελικά ήταν εκείνη που τραυματίστηκε πιο σοβαρά. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της παρείχαν την απαραίτητη φροντίδα.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από τις αρχές. Ερευνώνται όλες οι συνθήκες του περιστατικού, τα κίνητρα των πυροβολισμών και το αν ο δράστης είχε άδεια οπλοφορίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δράστης ενδέχεται να είχε φύγει από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία.