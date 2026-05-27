Κηφισιά: Αυτοψία Τουρνά εν όψει αντιπυρικής περιόδου - Στο μικροσκόπιο μεικτές ζώνες, οδοί διαφυγής

Αυτοψία σε περιοχή του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποίησε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων και της επιχειρησιακής προετοιμασίας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στο επίκεντρο της αυτοψίας βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα πρόληψης, όπως η κατάσταση στις μεικτές ζώνες, η δυνατότητα πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η ύπαρξη ακαθάριστων ή περιφραγμένων οικοπέδων, καθώς και η ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτές οι οδοί διαφυγής και οι επιχειρησιακές προσβάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.



Στην αυτοψία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς, στελέχη των δασικών υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής, εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ, καθώς και ο δασάρχης Πεντέλης, Θοδωρής Κολοβός.



Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας, σημειώνοντας ότι η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και η άμεση επέμβαση στα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.



Παράλληλα, επισήμανε ότι η αποτελεσματική θωράκιση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας απαιτεί στενό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων: Πυροσβεστικού Σώματος, Δασικών Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.



Οι αυτοψίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε μεικτές ζώνες και ορεινούς όγκους της Αττικής, μεταξύ των οποίων η Πάρνηθα και ο Υμηττός, με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων πρόληψης και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού.