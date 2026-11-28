Τι είδαν τα μάτια μας στη Λεωφόρο! Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, Κηφισιά και Καλαμάτα πήραν από έναν βαθμό, με τελικό σκορ 2-2.

Η μαύρη θύελλα προηγήθηκε δύο φορές με τους Κουρμινόφσκι(20′) και Ντιαρά(53′), αλλά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «απάντησε» ισάριθμες με γκολ των Πόμπο(36′) κα Σαγάλ. Μία νίκη στα τελευταία τέσσερα ματς για την Κηφισιά, χωρίς τρίποντο στα τελευταία πέντε για την Καλαμάτα. Αμφότερες παλεύουν για να μπουν στην 8άδα του πρωταθλήματος.

Κηφισιά: Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Πετκόφ, Αμπάντα, Κούσουλος (57′ Μπένι), Ρουκουνάκης, Σαγκάλ, Πόμπο (85′ Δοϊρανλής), Κυριόπουλος (56′ Θεοδωρίδης), Χριστόπουλος.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Χατζηθεοδωρίδης (63′ Αλόνσο), Χάμζα (68′ Λιάτσος Κούρας), Ντιαρά (87′ Μιράντα), Πινέιρο (68′ Κατάλντι), Μορέιρα (87′ Μπεν Ζιντάν), Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι.