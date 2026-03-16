Κηφισιά: Συνελήφθη 50χρονος που είχε στο σπίτι του αρχαίους αμφορείς

Στο πλαίσιο επιχειρησιακών ελέγχων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς εντόπισαν πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/3) στην οικία 50χρονου, δέκα τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως αναφέρεται, η έρευνα διενεργήθηκε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων. Στην κατοικία του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τέσσερα τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,

Τέσσερα τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Βυζαντινή περίοδο,

Δύο τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.

Τα αντικείμενα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.