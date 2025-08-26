Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Γιατί κλείνουν Κηφισός και Λ. Αθηνών τα ξημερώματα της Τετάρτης

Το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου, ο Κηφισός και η Λεωφόρος Αθηνών θα έχουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας για να πραγματοποιηθούν τακτικά τεστ αντοχής στις γέφυρες.

Γιατί και πότε κλείνει ο δρόμος;

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 27 Αυγούστου, από τις 00:01 έως τις 04:30, θα γίνουν διαδοχικές, σύντομης διάρκειας, διακοπές της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών. Οι διακοπές αυτές είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών φορτίσεων στις γέφυρες της περιοχής.

Τι είναι η δοκιμή αντοχής μιας γέφυρας;

Η δοκιμαστική φόρτιση είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται περιοδικά για να ελεγχθεί η αντοχή και η ακεραιότητα μιας γέφυρας. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια «πρόβα αντοχής» όπου η γέφυρα δοκιμάζεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Οι μηχανικοί τοποθετούν βαριά οχήματα, συνήθως φορτηγά, σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας. Αυτά τα οχήματα λειτουργούν ως τεχνητά φορτία, προσομοιώνοντας το βάρος της καθημερινής κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του τεστ, μετρούνται διάφορες παράμετροι, όπως:

Παραμόρφωση (εκτροπή): Το πόσο «λυγίζει» η γέφυρα κάτω από το βάρος. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν ειδικούς αισθητήρες (μετατροπέας γραμμικής μετατόπισης και αισθητήρας τάσης) για να καταγράψουν ακόμα και τις πιο μικρές κινήσεις.

Τάσεις: Οι εσωτερικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στο υλικό της γέφυρας.

Δονήσεις: Η αντίδραση της γέφυρας σε δονήσεις που προκαλούνται από το φορτίο. Σκοπός της δοκιμής είναι να επιβεβαιωθεί ότι η γέφυρα είναι ικανή να αντέξει το μέγιστο φορτίο για το οποίο έχει σχεδιαστεί, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των οδηγών και τη μακροζωία της κατασκευής.

Πού θα γίνουν οι διακοπές κυκλοφορίας;

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα ακόλουθα σημεία περιοχής Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Αθηνών και Μοσχάτου-Ταύρου, ως εξής:

Λεωφόρος Κηφισού

Γέφυρα εξόδου προς Κόρινθο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Γέφυρα εξόδου προς Πειραιά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Ύψος οδού Πίνδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κίνηση στον Κηφισό - credits: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Ύψος οδού Αχαρνών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Ύψος οδού Τσούντα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφόρος Αθηνών

Γέφυρα εξόδου προς Λαμία, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ν.Π.Λ. Ποσειδώνος (ρεύμα προς Πειραιά):

Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά).

Η τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους, στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.