Ένα άδειο πιάτο δίπλα στο δικό του τραπέζι και ένα ποτηράκι κρασί στον τάφο του γιου του. Έτσι περιγράφει η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου την καθημερινότητα του Αριστοτέλη Ωνάση μετά την απώλεια του Αλέξανδρου, φωτίζοντας μια διαφορετική πλευρά του ανθρώπου που είχε κατακτήσει τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η επί χρόνια γραμματέας του Έλληνα μεγιστάνα, μιλώντας στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, άνοιξε το κεφάλαιο των οικογενειακών τραγωδιών, των μεγάλων ερώτων και των προσωπικών στιγμών που έζησε δίπλα του.

Μόλις 17,5 ετών μπήκε στη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση και, όπως εξομολογήθηκε, η σχέση τους ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας.

«Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος, αλλά σου άφηνε περιθώριο να τον γνωρίσεις, να τον μάθεις. Δεν ήταν απόμακρος, ήταν φυσιογνωμιστής. Αν δεν του άρεσες, δεν πα να ’χες όλα τα διπλώματα του κόσμου, αν δεν είχε αυτό που ήθελε στο πρόσωπό σου, τελείωνες. Δεν ήταν μόνο ο εργοδότης μου, η δουλειά μου, ήμουν μέλος της οικογένειας».

Οι οικογενειακές τραγωδίες και ο Ωνάσης που λύγισε

«Τα παιδιά του ήταν το πιο τρωτό του σημείο», ανέφερε η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου, περιγράφοντας την ιδιαίτερη σχέση του μεγιστάνα με τη Χριστίνα, η οποία, κατά την ίδια, αισθανόταν ότι δεν εισέπραττε την αγάπη του πατέρα της.

Η πρώην γραμματέας του Ωνάση αναφέρθηκε και στον θάνατο της Χριστίνας, εκφράζοντας τη δική της πεποίθηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

«Η Χριστίνα δεν αυτοκτόνησε. Η Χριστίνα περνούσε την ωραιότερη περίοδο της ζωής της. Ήταν αρραβωνιασμένη με τον Χόρχε και ερωτευμένη και τον περίμενε εκεί που ήταν και περίμενε και το κοριτσάκι της. Ήταν η μοναδική βραδιά που έλειπε η οικονόμος από δίπλα της, ανεξήγητα όμως».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η περιγραφή της για τις ώρες που ακολούθησαν το αεροπορικό δυστύχημα του Αλέξανδρου. Η ίδια θυμήθηκε ότι λιποθύμησε όταν τον αντίκρισε στο ΚΑΤ, ενώ βρισκόταν δίπλα στον Ωνάση όταν εκείνος επικοινώνησε με τον γιατρό, ζητώντας να μάθει αν υπήρχε ελπίδα για τον γιο του.

Ο θάνατος του Αλέξανδρου άλλαξε, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ακόμη και την εξωτερική εμφάνιση του μεγιστάνα.

«Έσπασε, κρύφτηκε. Είχαν ασπρίσει τα μαλλιά του μέσα σε 40 ημέρες. Σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι έχασε τον Αλέξανδρο. Όταν καθόταν να φάει, ζητούσε πάντα να του βάζουν δίπλα του ένα άδειο πιάτο, σαν να καθόταν ο Αλέξανδρος. Πήγαινε στον τάφο και μιλούσε μαζί του με ένα ποτηράκι κρασί».

Οι κρυφές συναντήσεις με την Κάλλας και η Αθηνά Ωνάση

Η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου αναφέρθηκε και στις δύο γυναίκες που σημάδεψαν την προσωπική ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση, τη Μαρία Κάλλας και την Τζάκι Κένεντι.

«Ο Ωνάσης λάτρευε τις γυναίκες. Η Μαρία Κάλλας και ο Ωνάσης πίστευαν ότι ήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Η Τζάκι ήταν το θηλυκό, ήταν η γυναίκα που ήθελε να εξασφαλίσει τον εαυτό της και τα παιδιά της. Η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η Κάλλας. Την πρώτη εβδομάδα του γάμου του κάθε βράδυ πήγαινε στην Κάλλας».

Μάλιστα, η ίδια είχε αναλάβει να διευκολύνει τις επισκέψεις της Μαρίας Κάλλας στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Ωνάσης, αλλά και τον τελευταίο αποχαιρετισμό της στον Σκορπιό.

«Στην κηδεία δεν ήταν η Κάλλας. Εγώ τη βοήθησα προκειμένου να μπορέσει να τον αποχαιρετήσει στον Σκορπιό και την ειδοποιούσα όταν δεν ήταν στο νοσοκομείο η Τζάκι και η Χριστίνα, να πάει να τον δει».

Όσο για τη μοναδική εγγονή του μεγιστάνα, την Αθηνά Ωνάση, η πρώην γραμματέας του απέδωσε την απομάκρυνσή της από την Ελλάδα στην επιρροή του πατέρα της, Τιερί Ρουσέλ.

«Την Αθηνά την έκαναν να επιλέξει να μείνει μακριά από την Ελλάδα και από το όνομα Ωνάση. Ο Τιερί ήθελε την Αθηνά να την έχει απομονωμένη από την Ελλάδα. Η Αθηνά δεν ξέρει την οικογένειά της».