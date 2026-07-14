Κικίλιας από τον Πειραιά: «Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα»

Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 14 Ιουλίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την όλο και μεγαλύτερη έξοδο των πολιτών προς νησιωτικούς προορισμούς, όπως και την αυξανόμενη κίνηση των τουριστών στα λιμάνια της χώρας.

Ο υπουργός ευχαριστώντας τους ανθρώπους του Λιμενικού, όπως και τους ναυτικούς της χώρας, και ευχόμενός τους «καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες», απευθύνθηκε ταυτόχρονα στους ταξιδιώτες εφιστώντας τους την προσοχή. Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος από τις κοσμοσυρροές στα λιμάνια κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Υπογράμμισε δε πως «για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ΄ όλα».

Πιο συγκεκριμένα ο Β. Κικίλιας δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες:

«Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους, τα νησιά μας, 10.700.000 άνθρωποι. Εδώ έχουμε εκατοντάδες λιμενικούς, χιλιάδες σε όλα τα λιμάνια μας, για τη δική τους ασφάλεια (σ.σ των ταξιδιωτών) και εξυπηρέτηση, την οποία νομίζω οι άνδρες και οι γυναίκες μας την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας όπου κι αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας».

Ο υπουργός κατέληξε το μήνυμά του, λέγοντας: «Θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα», ενώ ζήτησε από τους ταξιδιώτες πέραν του να ακούν τους λιμενικούς, και λίγη «υπομονή και καλή διάθεση» προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση στα λιμάνια, καθώς όσο πλησιάζουμε «στο πικ του Δεκαπεντάγουστου θα αυξάνουν ακόμα περισσότερο οι πληρότητες».