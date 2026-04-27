Κικίλιας: ΕΔΕ και προανάκριση για το μπάζωμα της λιμνοθάλασσας Natura στον Ωρωπό

Ένορκη Διοικητική Εξέταση και προανάκριση διατάχθηκαν για το μπάζωμα της λιμνοθάλασσας Natura στον Ωρωπό μετά τον σάλο που προκλήθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από επώνυμη καταγγελία ιδιώτη αλλά και σχετικά δημοσιεύματα για την παράνομη εκτέλεση έργου στον θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού, στην περιοχή Αλυκές.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε επιχωμάτωση έκτασης διαστάσεων περίπου 60 μέτρων μήκους και 8 μέτρων πλάτους προς την πλευρά της θάλασσας.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και οι υπεύθυνοι της παρέμβασης.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν η Κτηματική Υπηρεσία καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, ενώ για το περιστατικό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Ολόκληρη η ανάρτηση Κικίλια

«Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας. Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή. Παράλληλα ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το ΑΤ Ωρωπού. Για το περιστατικό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.»