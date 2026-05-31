Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης από 3 Ιουνίου

Όπως κάνει γνωστό η Ελληνική Αστυνομία, λόγω εκτέλεσης εργασιών καθ’ ύψος και κατά μήκος επέκτασης υφιστάμενων ηχοπετασμάτων, κατά το χρονικό διάστημα από την 3-6-2026 έως 31-7-2026 και κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης, θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ως εξής:

- Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 16,700 και 16,115.

- Στη χ/θ 16,115 δημιουργείται έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού. Ταυτόχρονα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795). Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο, θα οδηγούνται μέσω του κλάδου προς Λαμία μέχρι τον Α/Κ Πύρνας (χ/θ 18,770), όπου θα πραγματοποιείται η είσοδος στον κλάδο προς Αθήνα.

- Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 17,400 και 16,350.

- Ο Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795) θα παραμείνει ανοιχτός.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για όσο διάστημα διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.