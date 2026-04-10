Kilauea: «Ξύπνησε» ξανά το πιο ενεργό ηφαίστειο της Χαβάης - Λάβα εκτοξεύεται σε ύψος 200 μέτρων

Δεν είναι απλώς μια ηφαιστειακή έκρηξη. Είναι η στιγμή που ο πλανήτης θυμίζει πόσο ζωντανός είναι.

Το ηφαίστειο Kilauea, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη στη Χαβάη εκτοξεύοντας σιντριβάνια λάβας που ξεπέρασαν τα 200 μέτρα ύψος. Η εικόνα είναι σχεδόν υπερρεαλιστική: καυτή λάβα να φωτίζει τον ουρανό, στάχτη να απλώνεται στην ατμόσφαιρα και το έδαφος να «αναπνέει» φωτιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Big Island της Χαβάης, με τους επιστήμονες της αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας να καταγράφουν την έναρξη των φαινομένων λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα) της Παρασκευής 10 Απριλίου 2026.

Λάβα, στάχτη και εικόνες που κόβουν την ανάσα

Τα πρώτα λεπτά της έκρηξης συνοδεύτηκαν από έντονη δραστηριότητα, με σιντριβάνια λάβας να εκτοξεύονται στον αέρα και να κατρακυλούν στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκλυθεί πάνω από 3,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας, ενώ πυκνά νέφη στάχτης και καπνού έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Η ένταση του φαινομένου οδήγησε στο κλείσιμο του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Χαβάης, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

Προειδοποιήσεις για στάχτη και επικίνδυνα υλικά

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πτώση στάχτης στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν για την παρουσία ηφαιστειακής τέφρας (μικρών ηφαιστειακών θραυσμάτων).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κομμάτια αυτά μπορούν να φτάσουν σε μέγεθος μπάλας, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για όσους βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την έκθεση, να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό και να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους.

Εκκενώσεις και μέτρα προστασίας

Η ένταση της έκρηξης οδήγησε ακόμη και σε προληπτικές μετακινήσεις πληθυσμού. Σε σχολείο που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, περίπου 300 μαθητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, δρόμοι γύρω από την περιοχή έχουν κλείσει, ενώ το Λιμενικό και οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Το ηφαίστειο Kilauea

Το Kilauea δεν είναι ένα «συνηθισμένο» ηφαίστειο - είναι ένα από τα πιο μελετημένα και ενεργά στον πλανήτη.

Από το 1952 μέχρι σήμερα έχει εκραγεί δεκάδες φορές, με διάρκεια εκρήξεων που μπορεί να κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες έως και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η έκρηξη του 2018 έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο καταστροφικές, καθώς ροές λάβας κατέστρεψαν σπίτια και ανάγκασαν κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το ηφαίστειο βρίσκεται στο Big Island της Χαβάης και αποτελεί βασικό σημείο έρευνας για τους επιστήμονες, καθώς προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη συμπεριφορά των ηφαιστείων και τη δυναμική της Γης.

BREAKING: Episode 44 of Kilauea’s ongoing eruption has begun 😀 pic.twitter.com/Y826X3Z55Y — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 9, 2026

Ένα ηφαίστειο που δεν «ηρεμεί» ποτέ

Το Kilauea δεν είναι ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται και μετά σιωπά για αιώνες. Είναι σχεδόν διαρκώς ενεργό, με μικρές ή μεγαλύτερες εκρήξεις να καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αυτό το καθιστά ταυτόχρονα επικίνδυνο, αλλά και μοναδικό για την επιστημονική κοινότητα.

Η υπενθύμιση της φύσης

Κάθε έκρηξη είναι μια υπενθύμιση ότι κάτω από την επιφάνεια της Γης, όλα βρίσκονται σε συνεχή κίνηση.

Η φωτιά που ξεπηδά από το Kilauea δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είναι η δύναμη του πλανήτη σε πλήρη εξέλιξη. Και για ακόμη μία φορά, είναι πιο ορατή από ποτέ.