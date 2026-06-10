Κιλιάν Εμπαπέ: Χώρισε τα αποδυτήρια της Γαλλίας στα δύο πριν καν ξεκινήσει το Μουντιάλ

Στην εθνική Γαλλίας λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ προκλήθηκε ένταση στα αποδυτήρια λόγω… της Έστερ Εξπόζιτο και του Κιλιάν Εμπαπέ. Πιο αναλυτικά, ο Γάλλος αποχώρησε προσωρινά από το καμπ των Τρικολόρ μετά το φιλικό που έδωσαν με τη Βόρεια Ιρλανδία, παίρνοντας άδεια για προσωπικούς λόγους. Παρόλα αυτά ο σταρ της Ρεάλ εμφανίστηκε στη Μαδρίτη μαζί με τη σύντροφό του, Έστερ Εξπόζιτο. Όπως είναι λογικό η παρουσία του στην ισπανική πρωτεύουσα λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σήκωσε αντιδράσεις.

Μια μερίδα φιλάθλων πιστεύει ότι ο Εμπαπέ έβαλε σε προτεραιότητα την προσωπική του ζωή αντί των υποχρεώσεων με την εθνική του ομάδα. Την ίδια στιγμή και μέρος των γαλλικών μέσων αντιμετώπισε το συμβάν με επιφυλακτικότητα τη χρονική περίοδο της αποχώρησής του. Το θέμα όμως δεν άργησε να πάρει διαστάσεις.

Επίσης, βίντεο έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις, καθώς δείχνει τον Εμπαπέ και τον Ενγκολό Καντέ πριν το ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού να αποφεύγουν ο ένας τον άλλον.

Οι δυο τους, τη στιγμή που υπόλοιποι παίκτες αντάλλασσαν κανονικά χαιρετισμούς, δεν έδωσαν τα χέρια, δημιουργώντας σενάρια για την κατάσταση στα αποδυτήρια.