Κιλκίς: Αθώοι δικηγόρος και η μητέρα του για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών

Αθώοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κιλκίς ένας μεσήλικας δικηγόρος και η ηλικιωμένη μητέρα του, οι οποίοι αντιμετώπισαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών ύστερα ύστερα από έρευνα των διωκτικών Αρχών.

Ειδικότερα, μητέρα και γιος παραπέμφθηκαν να δικαστούν για κατάχρηση ανηλίκου και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο εξέδωσε την ετυμηγορία του, ύστερα από αρκετές συνεδριάσεις. Έκρινε αθώο τον πρώτο κατηγορούμενο, κατά πλειοψηφία (6 προς 1) και ομόφωνα αθώα τη μητέρα του. Κατά τις απολογίες τους, τόσο σε προανακριτικό και ανακριτικό στάδιο, όσο και ενώπιον του ΜΟΔ Κιλκίς, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονταν.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Τα επίδικα περιστατικά φέρονταν ότι τελέστηκαν σε χωριό της Βόρειας Ελλάδας, από το 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2018. Η οικογένεια του κατηγορούμενου δικηγόρου διατηρούσε φιλικές σχέσεις με συγγενείς των δύο κοριτσιών, που είχαν ηλικία 7 και 5 ετών.

Οι ανήλικες αδελφές επισκέπτονταν το σπίτι της συγκατηγορούμενης μητέρας του για να παίξουν, καθώς βρίσκονταν στην ίδια γειτονιά.

Οι γονείς των παιδιών, ο παππούς και η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας, στο πλαίσιο των μακροχρόνιων οικογενειακών και φιλικών σχέσεων και λόγω της γειτνίασης των οικιών τους, εμπιστεύονταν στην ηλικιωμένη κατηγορούμενη, για λίγες ώρες, τα δύο κοριτσάκια προς φύλαξη.



το κατηγορητήριο αναφερόταν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, η μητέρα και ο γιος της, κακοποιούσαν σεξουαλικά τα ανήλικα κοριτσάκια μέσα στο σπίτι τους. Οι δικαστές, τακτικοί και ένορκοι, όμως, δεν πείστηκαν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα προσποιούμενη ότι έπαιζαν παιχνίδι, τις γαργαλούσε, τις πετούσε στον καναπέ και τις θώπευε (χάιδευε) σε απόκρυφα σημεία του σώματός τους αφού πρώτα κλείδωνε την εξώπορτα του σπιτιού της.

Ακόμη, οι 6 από τους 7 δικαστές έκριναν ότι δεν συνέβησαν όσα αναγράφονταν στο κατηγορητήριο. Δηλαδή, ότι η μαμά ακινητοποίησε τη μία ανήλικη και ο γιος τη χάιδεψε, ότι ο κατηγορούμενος δικηγόρος καλούσε το 7χρονο (τότε) κορίτσι στο υπνοδωμάτιό του, με το πρόσχημα να διαβάσουν και να της μάθει Αγγλικά και αινίγματα, καθώς και ότι πρόβαλε ενώπιόν της, από τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου, βίντεο που αναπαρίσταναν γενετήσιες πράξεις μεταξύ ενηλίκων. Ούτε πείστηκαν ότι αυτός περιφερόταν στον χώρο γυμνός και της έκανε άσεμνες προτάσεις.