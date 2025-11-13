Κιλκίς: «Φεύγω» - Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια του κρεοπώλη που έκοψε τη μηριαία αρτηρία του

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν τον άτυχο κρεοπώλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Κιλκίς την ώρα που προσπαθούσε να κόψει κρέας.

Ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο και προσπάθησε να τον κρατήσει στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τα τελευταία του λόγια.

«Ήρθε πρώτος ένας γείτονας και τον είδε ψαπλωμένο. Κάτω ήταν γεμάτο αίμα, πολύ αίμα. Τον είδα να φεύγει. Ένας τον κρατούσε στο κεφάλι και ο άλλος κρατούσε την πληγή. Είχε χάσει πολύ αίμα. Παραμιλούσε και το μόνο που άκουσα καθαρά ήταν να λέει “φεύγω”. Του φώναζα να μείνει ξύπνιος. Προσπαθούσαμε να τον κρατούσαμε στη ζωή. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα.»

Το χρονικό

Σύμφωνα με το eidisis.gr, όλα συνέβησαν όταν ο 40χρονος ενώ έκοβε κρέας με τον μπαλτά έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.