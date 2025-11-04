Κιμ Καρντάσιαν: Το σοκαριστικό γυμνό εξώφυλλο περιοδικού με body painting

Η Κιμ Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του περιοδικού Re - edition καλύποντας το πάνω μέρος του σώματός της με body painting και οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν. Στα βίντεο και στις φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram την βλέπουμε να ποζάρει με σακάκι, ανοιχτό πουκάμισο που αποκάλυπτε το πλούσιο ντεκολτέ της και γραβάτα, όλα σχεδιασμένα με body painting.

Σε μια άλλη φωτογραφία την βλέπουμε να ποζάρει επίσης με σακάκι και πουκάμισο, πιο ρομαντικού στιλ, ενώ έχει υιοθετήσει ένα διαφορετικό στυλ μαλλιών από αυτό που την έχουμε συνηθίσει, καθώς για τις ανάγκες της φωτογράφισης φοράει μια ξανθιά περούκα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή την ασυνήθιστη εμφάνιση την δημιούργησε η καλλιτέχνιδα Athena Paginton, η οποία πήρε τα εύσημα από όλους.

Για την ιστορία πάντως να πούμε, ότι η Ντέμι Μουρ ήταν η πρώτη που έκανε body painting για το εξώφυλλο του περιοδικού Vanity Fair τον Αύγουστο του 1992, όπως και πολλά μοντέλα του Playboy που εμφανίστηκαν επίσης με body painting σε φωτογραφίσεις και πάρτι.