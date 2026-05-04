Κιμ Μπάσιντζερ: «Μέχρι να φύγω από αυτόν τον πλανήτη, θα ήθελα να αντιμετωπίσω όλα όσα φοβάμαι»

Η Κιμ Μπάσιντζερ, επιστρέφει στις σελίδες του Flaunt, 15 χρόνια μετά την πρώτη φωτογράφιση και μιλάει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την φιλοσοφία ζωής της, αλλά και για το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχει κάνει ποτέ μέχρι σήμερα.

Ποιός είναι ο αγαπημένος της τρόπος να γιορτάζει; «Είμαι μάλλον ιδιότροπη, οπότε δεν προτιμώ τα πάρτι. Για εμένα είναι μόνο οι άνθρωποι που αγαπώ και τα ζώα μου. Αν ήταν να διοργανωθεί κάτι για εμένα, επειδή είμαι πολύ ντροπαλή, θα προτιμούσα να μην γινόταν. Θα προτιμούσα να κάνω κάτι πολύ ιδιωτικό. Αλλά αν αφορούσε κάποιον στην οικογένειά μου, θα προτιμούσα να διοργανώσω κάτι σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος».

«Ποιο θα ήταν το τελευταίο της γεύμα αν αυτή ήταν η τελευταία της μέρα στη γη; «Είμαι από τον Νότο και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά του Νότου. Τα ντόπια. Και μου αρέσουν τα γογγύλια και τα μαυρομάτικα φασόλια και οι ντομάτες και το φρέσκο ​​πεπόνι, και μόνο η κολοκυθόπιτα της μητέρας μου και μόνο το γερμανικό κέικ σοκολάτας της μητέρας μου - ή της αδερφής μου. Αυτό θα ήταν το τέλειο γεύμα. Και χαλαπένιο! Πάντα χαλαπένιο».

Ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι για χορό; «Λατρεύω τη μουσική. Είμαι πολύ εκλεκτική με αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε, από λάτιν μέχρι όπερα, ραπ μέχρι... Ω, λατρεύω την τζαζ. Αγαπώ πολλά πράγματα, αλλά, ξέρεις, έζησα στην Αφρική. Έμεινα. Έκανα μια ταινία στην Αφρική. Ήταν μια από τις φορές - τυχερές στιγμές, ευλογημένες στιγμές- που μπόρεσα να περάσω αρκετό χρόνο στην Αφρική. Και όταν ήμουν εκεί, οι τύποι μας έφτιαξαν μια τράπουλα, επειδή ήμασταν πολύ μακριά στο Χλούχλουβε στη Νότια Αφρική και ήμασταν στην πραγματικότητα έξι ώρες μακριά από οποιονδήποτε πολιτισμό [γέλια], οπότε χορεύαμε το Σαββατοκύριακο. Και έπαιζαν το "Africa" ​​των Toto. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι».

Ποια είναι η προσωπική της φιλοσοφία ζωής; « Η προσωπική μου φιλοσοφία είναι ότι, μέχρι να φύγω από αυτόν τον πλανήτη, θα ήθελα να αντιμετωπίσω όλα όσα φοβάμαι σε αυτόν τον κόσμο. Ό,τι και να κάνω, ό,τι και να συνεπάγεται αυτό και όσο επισφαλής και αδύναμη αν γίνω. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν ολοκληρωμένος άνθρωπος αν δεν το έκανα αυτό. Οπότε, ας το κάνω!»

Ποιες είναι οι σκέψεις της για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; « Ω, επικίνδυνο. Ληστεία και μάλιστα επικίνδυνη. Αν και είμαι ξετρελαμένη και ερωτευμένη με την πληροφορία - είμαι φανατική της πληροφορίας, οπότε την λατρεύω. Την λατρεύω πραγματικά, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Ειδικά με τα μικρά παιδιά και τους εφήβους και τον τρόπο που επικοινωνούν τώρα και δεν χρειάζεται να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά αρνητικά πράγματα σε αυτό. Είναι απλώς ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό, ειδικά επειδή έχω έναν έφηβο - ξέρω για τι πράγμα μιλάω. Αλλά θα δούμε πού θα πάει.

Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχει κάνει ποτέ; «Λοιπόν, έχω έρθει σε επαφή με φίδια και έχω πηδήξει από αεροπλάνα, αλλά για μένα τέτοια πράγματα... δεν με νοιάζει. Έχω βρεθεί σε μερικά από τα βαθύτερα νερά στον κόσμο. Το λατρεύω. Δεν βλέπω τίποτα τόσο επικίνδυνο, πραγματικά. Εκτός από το να είμαι μαμά που παρακολουθεί ένα παιδί... αυτός είναι ο κίνδυνος. Αλλά νομίζω, σε προσωπικό επίπεδο, το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχω κάνει ποτέ είναι να μεγαλώσω ένα παιδί και να αντιμετωπίσω τους δικούς μου φόβους. Οι οποίοι, ξέρεις, ήταν πολλοί και λιγοστεύουν».