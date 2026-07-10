Κίμωνας Κουρής - Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το hot couple του ALPHA - Παίζουν στη νέα σειρά «Για σένα»

Νέα σειρά ετοιμάζεται για το prime time του ALPHA και θα κάψει καρδιές! Είναι το «Για σένα», το καθημερινό σίριαλ που θα κερδίσει τους τηλεθεατές το ερχόμενο φθινόπωρο. Ο Κίμωνας Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία και η Ειρήνη Αγγελοπούλου τη Μελίνα, μια γλυκιά, αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθά την μητέρα της στο ανθοπωλείο της.

Το νέο teaser του «Για σένα» αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας δραματικής σειράς του ALPHA και συστήνει στο κοινό τους δύο ήρωες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας, δύο ανθρώπους που ανακαλύπτουν μέχρι πού μπορεί να τους οδηγήσει ένα συναίσθημα που μοιάζει να είναι γραμμένο για εκείνους.

Με κυρίαρχο σύμβολο το τριαντάφυλλο, διαχρονικό σύμβολο της αγάπης, η εικόνα ισορροπεί ανάμεσα στον έρωτα και το μυστήριο, προϊδεάζοντας για έναν κόσμο όπου, τα καλά κρυμμένα μυστικά και οι καθοριστικές επιλογές, μπορούν να αλλάξουν τις ζωές όλων.

Το teaser του «Για σένα» ανοίγει την αυλαία μιας μεγάλης αισθηματικής ιστορίας, όπου το συναίσθημα, το μυστήριο και οι διαρκείς ανατροπές συνυπάρχουν από την πρώτη στιγμή. Λειτουργεί ως μια συμβολική εισαγωγή στην καρδιά της σειράς. Μιας ιστορίας γεμάτης πάθος, προσμονή και έντονα συναισθήματα, που υπενθυμίζει πως κάθε μεγάλος έρωτας έχει πολλές αποχρώσεις.