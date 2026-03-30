Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για LNG: «Αυξάνουμε τις ροές από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας προς Ευρώπη και Ουκρανία»

Σαφές μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη στέλνει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησής της στο Χ.

Όπως τονίζει, στο πλαίσιο του «τολμηρού ενεργειακού προγράμματος» της Ουάσινγκτον, καταγράφεται πρόοδος με αύξηση των ροών LNG από τις ΗΠΑ προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Στόχος, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας που, όπως επισημαίνει, ταυτίζεται με την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ταξίδια σε Βουκουρέστι και Σόφια, όπου θα συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα του The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, αλλά και σε επαφές με περιφερειακούς εταίρους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του λεγόμενου «Κάθετου Διαδρόμου».