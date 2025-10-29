Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα»

Το δικό της μήνυμα έστειλε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.



Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα» που είπε «ΟΧΙ στην τυραννία, είπε ΝΑΙ στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας». Παράλληλα ανέβασε βίντεο από περιοχές της Ελλάδας, τις παρελάσεις, αλλά και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.



Κλείνοντας, έκανε αναφορά στον «αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».



Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:



Η Ημέρα του ΟΧΙ αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με άνεση.

Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας.

Έρχεται στις 31 Οκτωβρίου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της και επισήμως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.



Μια ημέρα μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, θα υπάρξει επίσημη εκδήλωση στις 16:30 το απόγευμα του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου, για να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τη νέα πρέσβη, στο Πάρκο Ελευθερίας.



Το βράδυ της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα στις 9, θα παρευρεθεί στο Κέντρο Αθηνών όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργανώνει μουσική λαϊκή βραδιά προς τιμήν της. Οι δυο τους, είχαν γνωριστεί στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Στις 5 Νοεμβρίου, η Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στην ελληνική πολιτική και επιχειρηματική ελίτ προς τιμήν του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και του υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ.