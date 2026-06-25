Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί δεν μπορεί να βαφτίσει την κόρη του Αργυρού και της Νίκα

Η γέννηση της κόρης του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις συζητήσεις να στρέφονται αυτή τη φορά γύρω από τη βάφτισή της. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούστηκαν έντονα για τον ρόλο της νονάς ήταν και εκείνο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής διατηρεί στενή φιλική σχέση.

Ωστόσο, η ίδια έβαλε τέλος στα σχετικά σενάρια, εξηγώντας γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

«Δεν είμαι χριστιανή ορθόδοξη»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η πρέσβειρα των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να βαφτίσει τη μικρή και απάντησε με ειλικρίνεια:

«Δεν ξέρω αν μπορώ να βαπτίσω την κόρη του γιατί δεν είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Το παιδί του είναι ένας μικρός άγγελος, ένα μικρό κόσμημα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αγάπη της για την Ελλάδα, αποκαλύπτοντας πως σκοπεύει να περάσει μέρος του καλοκαιριού σε ελληνικά νησιά.

«Θα πάω κάποια Σαββατοκύριακα σε ελληνικά νησιά για διακοπές. Όμορφοι άνθρωποι, φαγητό και αέρας στη Μύκονο», είπε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες δηλώσεις του ζευγαριού μετά τη γέννηση

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απέκτησαν πριν από λίγες εβδομάδες το δεύτερο παιδί τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Λίγο μετά το εξιτήριο από το μαιευτήριο, η Αλεξάνδρα Νίκα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Πήγαν όλα πολύ καλά. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που τα δύο παιδιά μας έχουν υγεία», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι βρέθηκε δίπλα στη σύζυγό του και στους δύο τοκετούς.

«Ήμουν μέσα στον τοκετό, δεν θα το έχανα. Αυτό που περνούν οι γυναίκες είναι συγκλονιστικό», ανέφερε.

Το ζευγάρι έχει ήδη αποφασίσει πως η μικρή θα πάρει το όνομα Μιράντα, προς τιμήν της μητέρας της Αλεξάνδρας Νίκα. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισαν, η επιλογή του νονού ή της νονάς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.