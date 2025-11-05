Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη - «Aνυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον»

Τον ενθουσιασμό της για την συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και για τις προοπτικές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, εξέφρασε με ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδεύοντάς την με φωτογραφίες από το τετ α τετ των δυο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, λίγη ώρα μετά την συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό , έκανε λόγο για μια «φανταστική συνάντηση», σημειώνοντας παράλληλα πως οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ επικεντρώνεται «στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία».

Σημειώνει δε ακόμα ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ηγεσία με θάρρος και πεποίθηση και είναι ένας ζωτικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια προσθέτοντας «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας» .

Δείτε την ανάρτηση:

«Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον @PrimeMinisterGR Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ @POTUS η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και πεποίθηση και είναι ένας ζωτικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας.» έγραψε η πρέσβης