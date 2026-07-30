Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η καρδιά μου είναι με τον λαό της Ελλάδας - Βαθύτατη θλίψη για τους πυροσβέστες»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.



Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρει: «Η καρδιά μου είναι με τον λαό της Ελλάδας σήμερα μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν θαρραλέα μάχη με τις φλόγες κοντά στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου προς τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, και ολόκληρο το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα. Τιμούμε το απαράμιλλο θάρρος όσων καθημερινά εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους καθώς και εκατομμύρια ταξιδιώτες από την Αμερική και όλον τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα».

My heart is with the people of Greece today following tragic loss of two firefighters who gave their lives while courageously battling a wildfire near Rethymno, Crete.



I extend my deepest condolences to their families, colleagues, loved ones, and the entire Hellenic Fire Corps.… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) July 29, 2026