Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Καστοριά προσκαλεί την πρέσβη των ΗΠΑ στην διεθνή έκθεση γούνας

Το θετικό μομέντουμ που δημιουργεί η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα καθώς και το πώς απηχεί η δημόσια εικόνα της, επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οι γουνοποιοί της Καστοριάς.

Με αφορμή την προτίμηση που έδειξε στα φυσικά προϊόντα και δη στα γούνινα επανωφόρια, οι επαγγελματίες του κλάδου ετοιμάζουν μια ιδιαίτερη πρόσκληση ενόψει της παγκόσμιας έκθεσης γούνας, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Μακεδονίας.

Ο Άκης Τσούκας πρόεδρος συνδέσμου γουνοποιών - πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, αναφέρει πως το τι φοράει, το πώς μιλάει, το πώς περπατάει η Αμερικανίδα πρέσβης, έχουν όλα την δική τους βαρύνουσα σημασία.

«Μας έδωσε νέα πάρα πολύ καλή πάσα η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle)», είπε αρχικά ο κ. Τσούκας στην ΕΡΤ3 και συνέχισε: «Καταλαβαίνετε ότι είναι μια γυναίκα με τέτοια θέση, που οτιδήποτε κάνει δεν είναι τυχαίο. Μας έδωσε ένα σημαντικό staking. Αύριο το μεσημέρι μαζί με τον σύλλογο Ελληνοαμερικανών της Καστοριάς, που είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους της Ελλάδας, θα συντάξουμε μαζί μία πρόσκληση, να την προσκαλέσουμε στην επόμενη διεθνή έκθεση γούνας (51η), που θα γίνει στις 16 με 19 Απριλίου».

Οι επιχειρηματίες χρειάζονται μια τονωτική ένεση για να βγουν από την δυσχερή θέση και προσδοκούν στη συνδρομή της κας Γκίλφοΐλ. Σύμφωνα με τον κ. Τσούκα, υπάρχει μόνον η φυσική γούνα, η οποία είναι ένα γνήσιο προϊόν και ασφαλές για την υγεία ενώ οι υπέρμαχοι των αντίστοιχων συνθετικών προϊόντων, δεν αναφέρουν ότι πηγάζουν ουσιαστικά μέσα από ορυκτά καύσιμα.