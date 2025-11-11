Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε εκδήλωση μνήμης για τη λήξη του Α' ΠΠ στο Πολεμικό Κοιμητήριο Φαλήρου

Στο Συμμαχικό Πολεμικό Κοιμητήριο Φαλήρου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 97 ετών από τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 11 Νοεμβρίου 1918. Παρόντες ήταν επίσης οι πρέσβεις της Βρετανίας και της Γαλλίας, στρατιωτικοί εκπρόσωποι και άλλοι επίσημοι. Μάλιστα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / Eurokinissi

«Είχα την τιμή να συμμετάσχω μαζί με τους Γάλλους και Βρετανούς συμμάχους μας στην Ελλάδα σε δύο επίσημες τελετές για τον εορτασμό της 11ης Νοεμβρίου και την ανάμνηση της ανακωχής που έθεσε τέλος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», έγραψε σε σχετική ανάρτησή της στο X η Αμερικανίδα πρέσβειρα.

«Με την από κοινού κατάθεση στεφάνων, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους όσους υπηρέτησαν και θυσιάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 100.000 Αμερικανών στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους. Αυτή η ημέρα μας υπενθυμίζει το κόστος του πολέμου, τη δύναμη των συμμαχιών μας και την κοινή μας ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ελευθερίας», ανέφερε.