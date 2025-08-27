Κίνα: Απίστευτο τεστ αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου

Έναν μήνα πριν από τα εγκαίνια, η γέφυρα Huajiang Grand Canyon υποβλήθηκε σε πέντε ημέρες δοκιμών σχετικά με την αντοχή της. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι η πιο ψηλή γέφυρα στον κόσμο.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για το τελευταίο στάδιο δοκιμών πριν θεωρηθεί ασφαλής η γέφυρα και δοθεί στην κυκλοφορία.

Πώς έγινε το τεστ

Προκειμένου να δοκιμαστεί η δομική ακεραιότητα της γέφυρας, τοποθετήθηκαν 96 φορτηγά, συνολικού βάρους 3.360 τόνων, σε καθορισμένα σημεία.

Πάνω από 400 αισθητήρες παρακολούθησαν το κύριο άνοιγμα, τους πύργους, τα καλώδια και τα στηρίγματα της γέφυρας για την παραμικρή μετατόπιση, διασφαλίζοντας τη δομική ακεραιότητα και την ασφάλειά της. Οι μηχανικοί επιβεβαίωσαν ότι η αντοχή, η ακαμψία και η συνολική απόδοση της γέφυρας πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Βρίσκεται πάνω από ένα ποτάμι στην επαρχία Guizhou και έχει ύψος 625 μέτρα. Όταν δοθεί σε κυκλοφορία, αναμένεται να καταρρίψει το ρεκόρ της ψηλότερης γέφυρας του κόσμου, καθώς και της γέφυρας με το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει κατασκευαστεί σε ορεινή περιοχή.

Η γέφυρα αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «πρωτοφανές τεχνικό επίτευγμα». Σύμφωνα με την εφημερίδα China Daily, η γέφυρα πέρασε με επιτυχία μια αυστηρή δοκιμή στατικού φορτίου από τις 21 έως τις 25 Αυγούστου.

Ταξίδι δύο ωρών σε δύο λεπτά

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 2.900 μέτρα, με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων. Ο διευθυντής του έργου Wu Zhaoming από την Guizhou Transportation Investment Group Co., Ltd. υπογράμμισε τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όπως η διαχείριση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης μεγάλης κλίμακας, η σταθεροποίηση των απότομων πλαγιών του φαραγγιού και η μετριασμός των επιπτώσεων των ισχυρών ανέμων. Παρά τα εμπόδια αυτά, η ομάδα ολοκλήρωσε το έργο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μεγαλύτερης γέφυρας σε ορεινή περιοχή.

Η γέφυρα, η οποία αναμένεται να ανοίξει τον Σεπτέμβριο, θα ενισχύσει σημαντικά τον τοπικό τουρισμό και την ανάπτυξη, μειώνοντας το χρόνο ταξιδιού μεταξύ Liuzhi και Anlong από 2 ώρες σε μόλις 2 λεπτά.