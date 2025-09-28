Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Ταξίδι 2 ωρών, σε μόλις 2 λεπτά

Η Κίνα εγκαινίασε σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, τη Huajiang Grand Canyon Bridge, στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής χώρας – ένα φιλόδοξο έργο μηχανικής που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Η εντυπωσιακή γέφυρα «αιωρείται» 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, δηλαδή σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη διάσημη Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Με μήκος που αγγίζει τα 2.890 μέτρα, εκτείνεται πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης». Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε σε μόλις τρία χρόνια, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού στην περιοχή από δύο ώρες σε… δύο λεπτά.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

«Η γέφυρα θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και αποτελεί ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Η Γκουιζού, από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της χώρας, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε «χώρα των γεφυρών»: περισσότερες από 30.000 κατασκευές έχουν υψωθεί, ανάμεσά τους τρεις από τις ψηλότερες στον πλανήτη. Σήμερα η Κίνα κατέχει σχεδόν τις μισές από τις 100 υψηλότερες γέφυρες παγκοσμίως, ενισχύοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιου ηγέτη στις υποδομές.