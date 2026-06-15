Κίνα: Η χώρα που μετρούσε πάντα τα παιδιά της - Και η άρνηση της νέας γενιάς γυναικών

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Η σύγχρονη Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά δημογραφική αντίφαση: από τη μία πλευρά, μια ιστορική πολιτική αυστηρού ελέγχου των γεννήσεων· από την άλλη, μια ολοένα πιο έντονη κρατική προσπάθεια ενθάρρυνσης της τεκνοποίησης.

Για δεκαετίες, το κράτος διαμόρφωνε ενεργά τον αριθμό των παιδιών που μπορούσαν να αποκτήσουν τα ζευγάρια. Σήμερα, επιχειρεί να αντιστρέψει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, την ώρα που οι γεννήσεις καταγράφουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

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Το ιστορικό υπόβαθρο του κρατικού ελέγχου



Από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, το κράτος είχε άμεση εμπλοκή στη διαχείριση της οικογενειακής ζωής.

Στη δεκαετία του 1950, εργατικές πολιτικές σε κρατικές μονάδες παραγωγής συνδέονταν ακόμη και με βιολογικές παραμέτρους, όπως ο εμμηνορροϊκός κύκλος των γυναικών εργαζομένων.

Αργότερα, η πιο καθοριστική παρέμβαση ήρθε με την πολιτική του ενός παιδιού (1980–2016), η οποία αποτέλεσε ένα από τα πιο εκτεταμένα κρατικά προγράμματα ελέγχου γεννήσεων παγκοσμίως.

Επιβολή και καταναγκασμός σε τοπικό επίπεδο



Αν και η πολιτική σχεδιάστηκε σε κεντρικό επίπεδο, η εφαρμογή της διέφερε σημαντικά ανά περιοχή.

Σε αρκετές επαρχίες, καταγράφονται μαρτυρίες για:

βαριά χρηματικά πρόστιμα

εξαναγκαστικές αμβλώσεις

υποχρεωτικές στειρώσεις μετά τον τοκετό

Τοπικοί αξιωματούχοι συχνά εφάρμοζαν τις οδηγίες με τρόπο που ενίσχυε την πίεση προς τις γυναίκες, ιδίως σε αγροτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε νομική προστασία.

Η περίπτωση της Σαντόνγκ και οι «100 ημέρες χωρίς γεννήσεις»

Στην επαρχία Σαντόνγκ, και συγκεκριμένα στην κομητεία Σεν, οι αρχές εφάρμοσαν το 1991 ένα από τα πιο ακραία επεισόδια ελέγχου γεννήσεων.

Η εκστρατεία, γνωστή ανεπίσημα ως «100 ημέρες χωρίς γεννήσεις», προέβλεπε ότι για ένα τρίμηνο δεν έπρεπε να καταγραφεί καμία γέννηση.

Το μέτρο συνοδεύτηκε από εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εγκυμοσύνες προχωρημένου σταδίου και καταγγελίες για εξαναγκαστικές ιατρικές πράξεις.

Τοπικά, η εκστρατεία απέκτησε το προσωνύμιο «σφαγή των αρνιών», λόγω της χρονικής σύμπτωσης με το κινεζικό Έτος του Προβάτου.



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Μαρτυρίες από το πεδίο: Εγκυμοσύνη υπό κρατική επιτήρηση

Μία από τις γυναίκες που βίωσαν την περίοδο εκείνη, σήμερα ηλικιωμένη, περιγράφει ότι μεταφέρθηκε μαζί με άλλες εγκύους σε νοσοκομείο υπό αστυνομική συνοδεία.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, επρόκειτο να υποβληθεί σε διακοπή κύησης, όμως μπήκε σε πρόωρο τοκετό και γέννησε εκτός μαιευτικής αίθουσας.

Μετά τη γέννηση, της επιβλήθηκε πρόστιμο και πραγματοποιήθηκε μόνιμη στείρωση.

Άλλες μαρτυρίες από την ίδια περιοχή αναφέρουν πιέσεις για πρόκληση τοκετού ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης, καθώς και απειλές προς οικογένειες που αντιστέκονταν στις εντολές των αρχών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους, ωστόσο εμφανίζονται επανειλημμένα σε τοπικές καταγραφές και ερευνητικά ρεπορτάζ.

Η «κούφια» εκ των υστέρων παραδοχή των αξιωματούχων



Χρόνια αργότερα, ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι του συστήματος οικογενειακού προγραμματισμού αναγνώρισαν δημόσια ότι η πολιτική εφαρμόστηκε με υπερβολική αυστηρότητα.

Σε σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις, έγιναν αναφορές σε «ηθικό βάρος» και «ευθύνη απέναντι στις γυναίκες» που επωμίστηκαν τις συνέπειες.

Ωστόσο, τέτοιες δηλώσεις δεν συνοδεύτηκαν από θεσμική επανεξέταση ή αποκατάσταση.

Από τον περιορισμό στη δημογραφική ανησυχία



Η κατάργηση της πολιτικής του ενός παιδιού το 2016 δεν ανέκοψε τη δημογραφική τάση.

Αντίθετα, η Κίνα καταγράφει πλέον από τις χαμηλότερες γεννήσεις των τελευταίων δεκαετιών, με τον δείκτη γεννητικότητας να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει κίνητρα για την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού, ωστόσο τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα.



Μια γενιά που δεν επιστρέφει στο παρελθόν



Έρευνες δείχνουν ότι η δημογραφική συμπεριφορά έχει αλλάξει δομικά.

Περίπου οι μισές γυναίκες ηλικίας 18–24 ετών δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, ποσοστό που έχει αυξηθεί εντυπωσιακά μέσα σε μία δεκαετία.

Οι λόγοι που αναφέρονται είναι κυρίως οικονομικοί: κόστος στέγασης, εκπαίδευσης και εργασιακή ανασφάλεια.

Ωστόσο, κοινωνιολόγοι επισημαίνουν και μια βαθύτερη μετατόπιση: μια γενιά που μεγάλωσε μέσα σε αυστηρή ρύθμιση της οικογενειακής ζωής εμφανίζεται σήμερα πιο επιφυλακτική απέναντι στην έννοια της υποχρεωτικής γονεϊκότητας.

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Η δομική κληρονομιά της πολιτικής του ενός παιδιού

Ακαδημαϊκές μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι η πολιτική του ενός παιδιού δεν επηρέασε μόνο τον πληθυσμό, αλλά και τις κοινωνικές προσδοκίες γύρω από την οικογένεια.

Η εμπειρία της κρατικής παρέμβασης στην αναπαραγωγή φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια μακροχρόνια αίσθηση ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν είναι πλήρως σταθερά ή προστατευμένα.

Ένα νέο ερώτημα για το κράτος και το σώμα

Η Κίνα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα ερώτημα που ξεπερνά τη δημογραφία: Πώς διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στο κράτος και την αναπαραγωγική επιλογή των πολιτών όταν οι πολιτικές του παρελθόντος συνεχίζουν να καθορίζουν τις αποφάσεις του παρόντος;

Η απάντηση, όπως δείχνουν οι τάσεις, δεν είναι ακόμη σαφής.

Αυτό που είναι ήδη ορατό, όμως, είναι ότι το σώμα των γυναικών παραμένει στο επίκεντρο ενός από τα πιο μακροχρόνια κοινωνικά και πολιτικά πειράματα της σύγχρονης ιστορίας.

Με πληροφορίες από Guardian