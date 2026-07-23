Κίνα: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα - Συγκλονιστικό βίντεο

Απίθανο βίντεο καταγράφθηκε στην Κίνα, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, σηκώνοντας στον αέρα ένα αυτοκίνητο.

Το βίντεο αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, ανασηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά, σε ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα.

Την ίδια στιγμή, ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα και παρασύροντας αντικείμενα, ενώ οι οδηγοί που βρίσκονται στην περιοχή ακινητοποιούν τα οχήματά τους, αναζητώντας καταφύγιο απέναντι στη μανία των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε ενώ ο τυφώνας Bavi έπληττε την επαρχία Ζετζιάνγκ με θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και οδικό δίκτυο.

Wild scenes as powerful winds ripped through Sanqiao Subdistrict, Weiyang District, Xi’an, Shaanxi Province, China, sending debris flying, toppling trees, and forcing people to run for safety.(July 21,2026) pic.twitter.com/eYxZRjMu9Z — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 22, 2026

Οι κινεζικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, ενώ οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν χιλιάδες δέντρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών.