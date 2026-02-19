Κίνα: Influencer έχασε 140.000 followers σε λίγα λεπτά επειδή κόλλησε... το φίλτρο

Το πραγματικό της πρόσωπο, κυριολεκτικά, εμφάνισε μια influencer στην Κίνα όταν για δευτερόλεπτα, το φίλτρο ομορφιάς που χρησιμοποιούσε κόλλησε σε live μετάδοση. Αποτέλεσμα ήταν οι ακόλουθοί της να δουν ότι η γυναίκα που εμφανιζόταν δεν είχε καμία σχέση με αυτή που παρουσίαζε.

Αυτό το τεχνικό λάθος της κόστισε περίπου 140.000 ακολούθους ενώ ταυτότητα της γυναίκας, η οποία είναι 58 ετών, στο πρόσφατο viral απόσπασμα παραμένει άγνωστη.. Όπως είναι λογικό, το βίντεο έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ ορισμένοι την κατηγόρησαν ότι εξαπατούσε τους followers της, πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι προτιμούσαν την ακατέργαστη, χωρίς φίλτρα εμφάνισή της, χαρακτηρίζοντάς την «πιο όμορφη» και «πιο αυθεντική» από την υπερβολικά λεία, σχεδόν «εξωπραγματική» εκδοχή με φίλτρο.

Το περιστατικό πυροδότησε επίσης συζήτηση σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των φίλτρων ομορφιάς και την αυξανόμενη ανάγκη για αυθεντικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διχασμένα τα σχόλια κάτω από το live της

Αμέσως μετά το τεχνικό πρόβλημα, οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό κάτω από το βίντεο της 58χρονης, «Τιιι; Είναι όμορφη χωρίς το φίλτρο», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό που δείχνουν οι influencers στον κόσμο, ο κόσμος το πιστεύει. Το φίλτρο σβήνει τη διαφορά ανάμεσα στη διαδικτυακή και την πραγματική ζωή».

«Αυτό δείχνει πόσο πολύ η κουλτούρα των social media διαμορφώνεται από φίλτρα και επιμελημένες εικόνες. Είναι λυπηρό όταν η εμφάνιση γίνεται ο βασικός λόγος για να ακολουθήσει ή να πάψει να ακολουθεί κάποιος έναν άνθρωπο. Η αυθεντικότητα συνήθως χτίζει πιο ισχυρή και μακροχρόνια υποστήριξη απ’ ό,τι η τελειότητα», ανέφερε τρίτος χρήστης.

Ένας τέταρτος πρόσθεσε: «Ο κόσμος έχει προκατάληψη υπέρ των εμφανίσιμων ανθρώπων, γι’ αυτό και πολλοί καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές. Δεν νιώθουν αποδοχή όταν δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό».