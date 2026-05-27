Κίνα: Οι λόγοι που πάνω από 700 άτομα «σφάζονται» για μια θέση βοσκού

Έκπληκτος έμεινε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος από την Κίνα, ο Ζούο Σιαογιόνγκ, όταν η αγγελία που ανάρτησε για δύο θέσεις βοσκών σε απομονωμένα λιβάδια της νότιας Μογγολίας μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε viral θέμα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση για τις δύο θέσεις εργασίας, ανάμεσά τους υπάλληλοι γραφείου από μεγαλουπόλεις όπως η Σαγκάη και η Τσονγκκίνγκ, εργάτες εργοστασίων αλλά και πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίων, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ασφυκτική πίεση που επικρατεί στην κινεζική αγορά εργασίας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Η αγγελία, που δημοσιεύτηκε στα τέλη Απριλίου, συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες περισσότερες από 59 εκατομμύρια προβολές στο Weibo, την κινεζική εκδοχή του X, προκαλώντας πάνω από 21.000 διαφορετικά νήματα συζήτησης.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει viral», δήλωσε ο Ζούο, αποκαλύπτοντας πως πολλοί από τους υποψηφίους ήταν νέοι που μόλις είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, άλλοι ήταν βυθισμένοι στα χρέη, ενώ αρκετοί ανέφεραν πως είχαν εξαντληθεί από τις πιέσεις και την τοξικότητα της εργασιακής καθημερινότητας στις πόλεις. «Φαίνεται ότι οι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται πλέον να βρουν δουλειά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η σκληρή πραγματικότητα της κινεζικής αγοράς εργασίας

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη ανεργία στην Κίνα κινείται λίγο πάνω από το 5%, η υποαπασχόληση αυξάνεται σταθερά, ενώ οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα δεν ακολουθούν τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης εδώ και χρόνια.

Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι καταγγέλλουν την εξαντλητική εργασιακή κουλτούρα «996», εργασία από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα, που έχει μετατραπεί σε σύμβολο της πίεσης που βιώνει η κινεζική κοινωνία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η αύξηση του κόστους παραγωγής, η ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η είσοδος 12,7 εκατομμυρίων αποφοίτων πανεπιστημίων στην αγορά εργασίας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της ING για την Κίνα, Λιν Σονγκ, χαρακτήρισε την τεράστια ανταπόκριση στην αγγελία «σύμπτωμα μιας αγοράς εργασίας που παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική και χαμηλής ανταμοιβής», σημειώνοντας πως «οι αστικές θέσεις εργασίας γίνονται ολοένα λιγότερο ελκυστικές και πιο δυσεύρετες».

«Δεν αντέχω άλλο»

Ανάμεσα στους υποψηφίους ήταν και ο 21χρονος Τζέιμς Γκουό, ο οποίος εργάζεται σε εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων και περιέγραψε με δραματικό τρόπο την εξάντληση που βιώνει καθημερινά.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να δουλεύεις πάνω από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας συνεχώς βίδες μέχρι να γεμίσουν τα χέρια σου φουσκάλες, χωρίς καν χρόνο να πας στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά.

Η εργασία που προσέφερε ο Ζούο μόνο εύκολη δεν ήταν. Οι βοσκοί θα αναλάμβαναν τη φροντίδα 3.000 προβάτων σε έκταση 2.000 εκταρίων το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα θα έπρεπε να εργάζονται σε συνθήκες ακραίου ψύχους, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν ακόμη και κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ο μισθός των 8.000 γιουάν τον μήνα, σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με τη δωρεάν στέγαση και τα βασικά αγαθά, έκανε πολλούς να δουν τη θέση ως διέξοδο από την ασφυκτική ζωή των κινεζικών μεγαλουπόλεων.

Η «κατάρα των 35»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι οι μισοί υποψήφιοι ανήκαν στη γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990, μια ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που στην Κίνα αποκαλείται πλέον «κατάρα των 35».

Πρόκειται για την άτυπη αλλά βαθιά ριζωμένη πρακτική πολλών εργοδοτών να αποφεύγουν την πρόσληψη εργαζομένων άνω των 35 ετών, θεωρώντας τους λιγότερο «ανταγωνιστικούς» ή περισσότερο κοστοβόρους. Τελικά, ο Ζούο προσέλαβε τέσσερις βοσκούς, δύο ζευγάρια με προηγούμενη εμπειρία σε αγροτικές εργασίες, ξεκαθαρίζοντας πως η πραγματικότητα της ζωής στα λιβάδια δεν έχει καμία σχέση με τον ρομαντισμό που ίσως φαντάζονται αρκετοί κάτοικοι των πόλεων.

«Στη δική μας περιοχή μπορεί να μη δεις άνθρωπο για έναν ολόκληρο χρόνο», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω αν πολλοί μπορούν πραγματικά να αντέξουν τέτοια μοναξιά».