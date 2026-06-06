Κίνα: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ρομπότ να ρίχνει καρατέκα κλοτσιά σε αγοράκι

Νέους φόβους και σοβαρά ερωτήματα για τα ανθρωποειδή ρομπότ και την κατασκευή τους έχει δημιουργήσει ένα βίντεο από την Κίνα, στο οποίο φαίνεται ένα ρομπότ να κλοτσάει με δύναμη ένα μικρό αγόρι στο στομάχι κατά τη διάρκεια δημόσιας επίδειξης.



Το περιστατικό έγινε σε ένα τουριστικό αξιοθέατο στο Σινγιάνγκ της Κίνας, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες θεατές για να παρακολουθήσουν επίδειξη πολεμικών τεχνών από ρομπότ.



Όμως, αυτό που ξεκίνησε ως μια διασκεδαστική επίδειξη φουτουριστικής τεχνολογίας μετατράπηκε γρήγορα σε μια σκηνή βγαλμένη κατευθείαν από σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Κινήσεις πολεμικών τεχνών

Το βίντεο δείχνει το ανθρωποειδές ρομπότ, ένα Unitree G1, να εκτελεί κινήσεις εμπνευσμένες από τις πολεμικές τέχνες μπροστά σε ένα πλήθος παιδιών και των γονιών τους.



Φορώντας μια φωτεινή μπλε περούκα κλόουν, το ρομπότ χτυπάει τον αέρα πριν περιστραφεί σε μια θεαματική στροφή 360 μοιρών. Τότε ήρθε η μοιραία στιγμή.



Καθώς το ρομπότ βάρους 32 κιλών ολοκληρώνει την περιστροφή του, ξαφνικά τεντώνει τα πόδια του και κλοτσάει με το πόδι ένα μικρό αγόρι, χτυπώντας το κατευθείαν στο στομάχι.



Το παιδί σκύβει αμέσως από τον πόνο, κρατώντας την κοιλιά του, πριν καταρρεύσει στο έδαφος.



Οι θεατές που βρίσκονταν κοντά παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι. Αφού έδωσε το χτύπημα, το ρομπότ παραπατά προς τα πίσω, ανακτά για λίγο την ισορροπία του και στη συνέχεια συνεχίζει την παράστασή του σαν να μην συνέβη τίποτα.

Αγνωστο τι προκάλεσε τη λάθος απόφαση

Αν και ευτυχώς το παιδί δεν τραυματίστηκε, το ρομπότ G1 διαθέτει ισχυρές δυνατότητες και είναι ικανό να δίνει δυνατά χτυπήματα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το τι προκάλεσε αυτή τη λάθος απόφαση του ρομπότ.



Ορισμένοι διαδικτυακοί θεατές εικάζουν ότι το ρομπότ απλώς υπολόγισε λάθος την κίνησή του κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας ότι το μηχάνημα προσπαθούσε να εκτελέσει μια κίνηση επαγγελματικού πάλης που πήγε στραβά.