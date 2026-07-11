«Κίνδυνος - θάνατος» οι κατολισθήσεις στον Μύρτο Κεφαλονιάς λέει ο Παπαδόπουλος - «Σήμα» στις Αρχές

Νέα ανησυχία προκαλεί η κατολίσθηση που σημειώθηκε πριν από λίγα 24ωρα στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, έναν από τους πιο γνωστούς και πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Μεγάλοι βράχοι και χώματα αποκολλήθηκαν από το απότομο πρανές πάνω από την ακτή την Πέμπτη (9/7) και κατέληξαν στην παραλία, σε μικρή απόσταση από λουόμενους. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η κατολίσθηση αποτυπώθηκε σε βίντεο που τράβηξαν οι λουόμενοι και τα οποία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση επικινδυνότητας, η οποία προειδοποιεί τους επισκέπτες για τους πιθανούς κινδύνους από καταπτώσεις βράχων.

Επικίνδυνη για κατολισθήσεις η περιοχή

Η παραλία του Μύρτου έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα. Οι ισχυροί σεισμοί του 2014 προκάλεσαν εκτεταμένες καταπτώσεις βράχων και χωμάτων από τις απότομες πλαγιές που περιβάλλουν την παραλία, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η μορφολογία της περιοχής και να απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.

Μετά τα φαινόμενα του 2014, η περιοχή παρέμεινε στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής, καθώς η γεωμορφολογία του Μύρτου, με τα απότομα ασβεστολιθικά πρανή, την καθιστά ευάλωτη σε καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

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Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Μπορεί να σκοτωθούν άνθρωποι»

Με αφορμή τη νέα κατολίσθηση, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κίνδυνος-θάνατος. Κατολίσθηση σημειώθηκε προχθές στην περίφημη παραλία Μύρτος Κεφαλονιάς», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αποκόλληση μεγάλων βράχων και χωμάτων από το πρανές πάνω από την πολυσύχναστη ακτή.

Στην ανάρτησή του σημειώνει πως «όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, τότε αυτή θα πλησιάσει -ίσως και να σκοτώσει- τους λουόμενους», ενώ αναφέρεται και στο ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα του 2014.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος θέτει ερώτημα προς τις αρμόδιες Αρχές για τη λειτουργία της παραλίας μετά τα γεγονότα του 2014, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις συνθήκες ασφάλειας στον χώρο.

Η νέα κατολίσθηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στον Μύρτο, καθώς πρόκειται για μια παραλία που κάθε καλοκαίρι δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των πρανών, αξιολόγησης της επικινδυνότητας και λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας για τους λουόμενους.