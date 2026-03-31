Κινέζικο μαρτύριο (και περίεργες προτάσεις)

Η αλήθεια είναι πως περίμενα μια πιο «μαχητική» ομιλία από τον Αντώνη Σαμαρά χθες το απόγευμα στο Πολεμικό Μαξίμου στο βιβλίο του Ιωάννη Μάζη.

Το περιβάλλον ήταν φιλικό και το περιεχόμενο απολύτως εναρμονισμένο με την ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού.

Αντ' αυτού άκουσα μια περίεργη πρόταση για τις δυνάμεις που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο, έπειτα από αίτημα της Λευκωσίας, προκειμένου να συνδράμουν στη φύλαξη της Μεγαλονήσου. Να παραμείνουν εκεί ακόμα και μετά από τη λήξη του πολέμου παράλληλα με μια «πολιτική συμμαχία» που θα συγκροτηθεί για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δύσκολες αποφάσεις, υπό την έννοια πως καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι σήμερα αποφασίσει κάτι ανάλογο ή περίπου ανάλογο με αυτό που ζητά, τώρα, ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και σε περιόδους μεγάλης κρίσης και έντασης με τους γείτονες τους οποίους άλλωστε φωτογράφισε ως τη μεγαλύτερη απειλή για την Κύπρο.

Επίσης, αρκετοί περίμεναν ότι ο κ. Σαμαράς θα έριχνε κάποιες τροχιοδεικτές βολές για τις υποκλοπές. Αλλά ο πρώην πρωθυπουργός ξέρει πως παίζεται το «παιχνίδι».

Άλλωστε μπροστά μας έχουμε την πολυαναμενόμενη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών (Παρασκευή) οπότε εάν θελήσει να μπει σφήνα στην αντιπαράθεση του Ανδρουλάκη με το Μαξίμου θα έχει μια πρώτης τάξης ευκαιρία να το πράξει...