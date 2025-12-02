Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά και προκαλούν ρίγη συγκίνησης στα social media

Πόσο συχνό είναι να ακούς κάποιον πολίτη άλλης χώρας να μιλάει άπταιστα τη γλώσσα σου; Και δεν μιλάμε φυσικά για τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά που μαθαίνουν οι περισσότεροι, αλλά για τα ελληνικά, μια γλώσσα που αντικειμενικά θεωρείται ως μία από τις δυσκολότερες εκεί έξω.

Η απαιτητική γραμματική, ο πλουραλισμός λέξεων, καθώς και η δύσκολη προφορά αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες για να ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει ελληνικά.

Παρόλα αυτά, στο Πεκίνο υπάρχουν δεκάδες άτομα που τα μελετούν καθημερινά. Μιλάμε για τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Κίνας στον χώρο της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Facebook και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες Κινέζοι φοιτητές καλωσορίζουν Έλληνες επισκέπτες, τραγουδώντας σε άπταιστα ελληνικά το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας».

Με άψογη προφορά και εντυπωσιακή προσήλωση στη μελωδία και στους στίχους, οι φοιτητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια στιγμή που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στα ελληνικά social media.

Πίσω από αυτό το συγκινητικό εγχείρημα βρίσκεται ο καθηγητής Μανώλης Δημόνικου Σπανάκης, με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, ο οποίος διακρίνεται και στο βίντεο να στέκεται στον πίνακα, δίπλα στους φοιτητές του.

Δείτε βίντεο: