Κινέζος διπλωμάτης απείλησε με αποκεφαλισμό την Ιάπωνα πρωθυπουργό λόγω Ταϊβάν

Το κεφάλι της Sanae Takaichi στη λαιμητόμο «έβαλε» ο Γενικός πρόξενος της Κίνας στην Οσάκα, Xue Jian, ο οποίος με ανάρτησή του στο X θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για δηλώσεις που έκανε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σχετικά με όσα διαδραματίζονται στην Ταϊβάν.

Η Ιαπωνία αντέδρασε έντονα στην ανάρτηση του Κινέζου διπλωμάτη, κατηγορώντας τον για «εξαιρετικά ακατάλληλες» δηλώσεις εναντίον της πρωθυπουργού, η οποία είχε υπαινιχθεί ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν το Πεκίνο επιτεθεί στη γειτονική Ταϊβάν.



Το Πεκίνο υπερασπίστηκε την «προσωπική ανάρτηση» που έκανε ο διπλωμάτης σε έναν κλιμακούμενο λεκτικό πόλεμο με τη νέα ηγέτιδα της Ιαπωνίας, η οποία απειλεί να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των ιστορικών αντιπάλων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, όπως αναφέρει το Reuters.



Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Τόκιο παρενέβη επίσης, λέγοντας ότι ο Xue Jian απείλησε την Takaichi. Σε μια ανάρτηση στο X το Σάββατο (08/11), ο Xue κοινοποίησε ένα άρθρο σχετικά με τα σχόλια της Takaichi για την Ταϊβάν και σχολίασε «ο βρώμικος λαιμός που μπαίνει μέσα πρέπει να κοπεί». Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Minoru Kihara, δήλωσε ότι ενώ η πρόθεση της ανάρτησης δεν ήταν απολύτως σαφής, ο Xue είχε κάνει «πολλές ακατάλληλες δηλώσεις» και ότι το Τόκιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Πεκίνο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.



Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Lin Jian, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (10/11) ότι η ανάρτηση του Xue ήταν μια απάντηση στα «λανθασμένα και επικίνδυνα» σχόλια της Takaichi για την Ταϊβάν, προτρέποντας το Τόκιο να «εξετάσει σοβαρά τις ιστορικές του ευθύνες».

Η Karen Kuo, εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου στην Ταϊβάν, το νησί που διεκδικεί η Κίνα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ταϊβάν «λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα απειλητικά σχόλια που έκαναν Κινέζοι αξιωματούχοι προς την Ιαπωνία».

«Τέτοια συμπεριφορά σαφώς υπερβαίνει τα διπλωματικά έθιμα», δήλωσε η Karen Kuo.



«Απειλεί την επιβίωση της Ιαπωνίας»



Η Takaichi δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο την Παρασκευή (07/11) ότι μια επίθεση στην Ταϊβάν - η οποία βρίσκεται λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από το ιαπωνικό έδαφος - θα μπορούσε να θεωρηθεί «κατάσταση που απειλεί την επιβίωση της Ιαπωνίας», ένας νομικός όρος που εισήχθη το 2015 και επιτρέπει στους πρωθυπουργούς της Ιαπωνίας να αναπτύξουν τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας.

Μέχρι τώρα, οι Ιάπωνες πρωθυπουργοί απέφευγαν να αναφέρουν την Ταϊβάν όταν συζητούσαν δημόσια σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική αντίδραση.



Η διπλωματική διαμάχη έρχεται λιγότερο από ένα μήνα αφότου η Takaichi ανέλαβε τα καθήκοντά της και λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου εξόργισε το Πεκίνο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από μια συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της Ταϊβάν σε μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής στη Σεούλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Συναντήθηκε επίσης εκεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν να επιδιώξουν εποικοδομητικούς και σταθερούς δεσμούς.



Αλλά μια από τις πρώτες της ενέργειες ως πρωθυπουργός ήταν να επιταχύνει την ενίσχυση της άμυνας με στόχο την αποτροπή των στρατιωτικών φιλοδοξιών του Πεκίνου στην Ανατολική Ασία.



Τη Δευτέρα (10/11), η Takaichi δήλωσε ότι τα σχόλιά της ήταν «υποθετικά» και ότι θα απόσχει από το να κάνει ξανά παρόμοια σχόλια στο κοινοβούλιο.