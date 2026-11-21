Ταινία δράσης ή Video game. Όχι ήταν ένα μεσημέρι Σαββάτου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Οι σκηνές που βλέπετε στο video εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Συγγρού, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Μια γυναίκα οδηγός φέρεται να μην σταμάτησε όταν οι αστυνομικοί της έκαναν σήμα. Έτσι ξεκίνησε μια καταδίωξη που τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και περικύκλωση

Η οδηγός ενός ασημί Opel Corsa, σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνιμικών και συνέχισε την πορεία της ανάμεσα στα άλλα οχήματα.

Πίσω της ωστόσο ακολουθούσε ομάδα αστυνομικών με περιπολικά και μοτοσικλέτες. Στο βίντεο, φαίνονται τουλάχιστον δύο περιπολικά και δύο μηχανές της ΔΙΑΣ να την ακολουθούν. Η καταδίωξη τελείωσε όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να περικυκλώσουν το αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν στη Συγγρού.

«Κινηματογραφική» καταδίωξη στη Συγγρού – Σκηνές από ταινία στο κέντρο της Αθήνας pic.twitter.com/johxJCMaQC — Flash.gr (@flashgrofficial) November 22, 2026

Κλειδωμένες πόρτες και σύλληψη

Σύμφωνα με τα πλάνα, η γυναίκα είχε κλειδώσει τις πόρτες και αρνούνταν να ανοίξει και να κατέβει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι αστυνομικοί την έβγαλαν από το όχημα και της πέρασαν χειροπέδες, ενώ εκείνη διαμαρτυρόταν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί από την ΕΛΑΣ περισσότερα στοιχεία για το τι προκάλεσε την καταδίωξη ή για τους λόγους που η οδηγός δεν σταμάτησε αγνόησε τα σήματα των Αρχών.