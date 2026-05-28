Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό - Μετ' εμποδίων σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Ελλάδα Καταδίωξη Αστυνομία μετρό Ελληνικό

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Μετρό του Ελληνικού - Αστυνομικοί κυνηγούν άνδρα ανάμεσα σε επιβάτες

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, αντίσταση και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων.

Glomex
Glomex
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (27/5) στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό, όταν αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη» καταδίωξαν άνδρα που επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00, στο πλαίσιο προγραμματισμένων ελέγχων που πραγματοποιούσαν οι αστυνομικές δυνάμεις στον σταθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Μόλις αντιλήφθηκε τον έλεγχο, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους χώρους του Μετρό, μπροστά στα μάτια δεκάδων επιβατών που παρακολουθούσαν το σκηνικό.

Βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ καταγράφει τη στιγμή της καταδίωξης, με τον άνδρα να κινείται αντίθετα στην κυλιόμενη σκάλα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγει από τους αστυνομικούς της ομάδας «Αριάδνη». Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, αντίσταση και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Καταδίωξη Αστυνομία μετρό Ελληνικό

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader