Κινηματογραφική καταδίωξη στο Μετρό του Ελληνικού - Αστυνομικοί κυνηγούν άνδρα ανάμεσα σε επιβάτες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (27/5) στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό, όταν αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη» καταδίωξαν άνδρα που επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00, στο πλαίσιο προγραμματισμένων ελέγχων που πραγματοποιούσαν οι αστυνομικές δυνάμεις στον σταθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Μόλις αντιλήφθηκε τον έλεγχο, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους χώρους του Μετρό, μπροστά στα μάτια δεκάδων επιβατών που παρακολουθούσαν το σκηνικό.

Βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ καταγράφει τη στιγμή της καταδίωξης, με τον άνδρα να κινείται αντίθετα στην κυλιόμενη σκάλα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγει από τους αστυνομικούς της ομάδας «Αριάδνη». Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, αντίσταση και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού.