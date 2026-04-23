Κινηματογραφική καταδίωξη στο Νέο Φάληρο με εμβολισμό περιπολικού - Διέφυγαν οι δράστες

Σε καταδίωξη κατέληξε το σήμα που έκαναν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 18.00 το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) αρχικά στην οδό Ανδρέα Μουράτη στο Νέο Φάληρο. Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε, ξεκίνησε καταδίωξη όπου στην οδό Ιωάννου Αυγέρη έπεσε πάνω στο περιπολικό της ΕΛΑΣ προκειμένου να μην ακινητοποιηθεί. Δεν υπήρξε τραυματισμός αστυνομικού, ωστόσο, χάθηκε η επαφή με το ύποπτο όχημα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί για την καταδίωξη απέστειλε ενισχύσεις και δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ξανά το ύποπτο όχημα, το οποίο όμως κατάφερε να τους ξεφύγει στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ναϊάδων στο Παλαιό Φάληρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη, ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εκτός του οδηγού υπήρχε και συνοδηγός.