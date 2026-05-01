Κινηματογραφική κλοπή στην Αρτέμιδα: «Ξήλωσαν» ΑΤΜ και εξαφανίστηκαν με αγροτικό

Στόχος αγνώστων έγινε ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στην Αρτέμιδα, τα ξημερώματα της Παρασκευής 1 Μαΐου, με τους δράστες να καταφέρνουν να το «ξηλώσουν» μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00, ανήμερα Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες «ξήλωσαν» το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών από τον χώρο του καταστήματος και το φόρτωσαν σε αγροτικό όχημα.

Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο αριθμός των δραστών παραμένει άγνωστος, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τον τρόπο δράσης τους. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν και να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους.