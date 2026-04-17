Κινηματογραφική ληστεία στη Νάπολη: Έφυγαν από τούνελ σε τράπεζα αφού κράτησαν 25 ομήρους

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Νάπολη, με ληστές να εισβάλουν σε τράπεζα κρατώντας ομήρους 25 άτομα και να διαφεύγουν τελικά μέσω ενός τούνελ προτού καταφτάσουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, οι τρεις δράστες εισήλθαν σε υποκατάστημα της τράπεζας Credit Agricole στην πόλη της νότιας Ιταλίας, το πρωί της Πέμπτης (16/4), κρατώντας ομήρους υπαλλήλους και πελάτες, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από την αστυνομία λίγες ώρες αργότερα.

«Χάρη στην άμεση ανταπόκριση όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν λίγο μετά τη 1:30 μ.μ., χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μικέλε ντι Μπάρι, νομάρχης της Νάπολης.

Οι διασώστες έσπασαν παράθυρα για να εισέλθουν στην τράπεζα στην πλατεία Medaglie d’Oro, στη συνοικία Arenella της πόλης, μέχρι τότε όμως οι ληστές είχαν διαφύγει. Μάλιστα, για τη διαφυγή τους φέρεται να χρησιμοποίησαν μια τρύπα στο πάτωμα της τράπεζας προς το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου.

🚨 BREAKING: Armed gunmen have stormed a bank in Naples, Italy, taking up to 20 hostages. Doors are barricaded as police negotiate with the suspects.



At least three people inside are reported to be in need of medical attention. Area cordoned off. #Naples #Italy pic.twitter.com/wT01ZS9Mzb — Clash Observer (@clashobserver) April 16, 2026

Ληστείες... μέσω υπονόμων

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο ύδρευσης της Νάπολης επιθεωρεί το αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν ήταν σαφές αν οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν με κάποια λεία. Οι δράστες φέρονται να στόχευσαν θυρίδες ασφαλείας ενώ δεν υπήρχαν μετρητά μέσα στην τράπεζα.

Στο σημείο βρέθηκε και ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νικόλα Γκρατέρι.

Ένας από τους ομήρους, πελάτης της τράπεζας, δήλωσε ότι είχαν κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο. «Ήμουν μέσα στην τράπεζα όταν μπήκαν.

Ήταν σίγουρα τρεις. Ήρθαν και μας κλείδωσαν -πελάτες, υπαλλήλους και τον διευθυντή – σε ένα δωμάτιο. Ήταν οπλισμένοι αλλά δεν χρησιμοποίησαν βία», ανέφερε.

Ένα υποκατάστημα της Crédit Agricole στο Μιλάνο είχε αποτελέσει στόχο παρόμοιας ληστείας το 2020. Σε εκείνη την περίπτωση, δύο ένοπλοι ληστές μπήκαν από την κύρια είσοδο και κράτησαν το προσωπικό όμηρο, ενώ δύο συνεργοί εισήλθαν μέσω φρεατίου συντήρησης, έχοντας κινηθεί μέσα από το αποχετευτικό δίκτυο. Η συμμορία έκλεψε αρκετές θυρίδες προτού διαφύγει μέσω των υπονόμων.