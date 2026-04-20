Κινηματογραφική ληστεία στο Περιστέρι - Πήραν τα χρήματα και έφυγαν με... ταξί

Έναν μάλλον... κινηματογραφικό τρόπο επέλεξαν για να διαφύγουν οι δράστες ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο Περιστέρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (20/4), καθώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα μέσα σε ταξί!

Ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή κοπέλα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Βασιλείου και, υπό την απειλή όπλου και κατσαβιδιού, άρπαξαν τα χρήματα από το ταμείο πριν τραπούν σε φυγή. Άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας κατάλαβαν ότι πρέπει να αναζητήσουν ένα ταξί, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ταξί -όπου όπως αποδείχτηκε οδηγούσε συνεργός τους- εντοπίστηκε στο Ίλιον, στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Χαλκηδόνος. Εκεί οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα, προχώρησαν σε έλεγχο και γρήγορα διαπίστωσαν ότι είναι οι δράστες της ένοπλης ληστείας. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για έναν 24χρονο και μία 19χρονη, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν περίπου 1.500 ευρώ (σ.σ. τα χρήματα από τη ληστεία). Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης αντικείμενα που παραπέμπουν στην εγκληματική ενέργεια, όπως λοστός, πιστόλι replica, γάντια, κουκούλες full face και κατσαβίδια.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Περιστερίου, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 32χρονο οδηγό του ταξί, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στη ληστεία. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.