Κινηματογραφικό τροχαίο στον Καναδά - Μηχανή «κρεμάστηκε» σε υπερυψωμένο φανάρι

Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαιου στη Βρετανική Κολομβία, όταν μοτοσικλέτα, μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο, εκτοξεύτηκε και κατέληξε να κρέμεται πάνω σε υπερυψωμένο φωτεινό σηματοδότη.



Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα σύνορα των περιοχών Σάρρεϊ και Ντέλτα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους αλλά και στους διερχόμενους οδηγούς που αντίκρισαν μια εικόνα που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία δράσης.



Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αστυνομία έσπευσε στο σημείο έπειτα από αναφορές για σύγκρουση μεταξύ μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η μηχανή εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατέληξε να τυλιχτεί γύρω από τον φωτεινό σηματοδότη, παραμένοντας αιωρούμενη πάνω από τη διασταύρωση.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε, αλλά φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το συμβάν.



Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη μοτοσικλέτα να κρέμεται από τον σηματοδότη, ενώ από κάτω βρίσκονται διασώστες, αστυνομικοί και συνεργεία που προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να απομακρύνουν το όχημα.



Η εικόνα προσέλκυσε δεκάδες κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ήταν σαν σκηνή από ταινία», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στα τοπικά μέσα.



Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Κοίταξα προς τα πάνω και είδα τη μοτοσικλέτα να κρέμεται από το φανάρι. Ήταν πραγματικά απίστευτο».