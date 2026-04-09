Κίνηση: «Αδειάζουν» οι δρόμοι της Αττικής - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της κυκλοφορίας από τις πρώτες ώρες της Μεγάλης Πέμπτης στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σε σύγκριση με άλλες ημέρες. Η μείωση της κίνησης αποδίδεται στην πασχαλινή έξοδο, καθώς πολλοί εκδρομείς έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ αρκετοί προγραμματίζουν να ταξιδέψουν εντός της ημέρας.

Παρά τη συνολική βελτίωση, ο Κηφισός εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Από την περιοχή των Άνω Πατησίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, δημιουργώντας εκτεταμένες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, σταδιακή άνοδο παρουσιάζει η κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η παρουσία ταξιδιωτών ενισχύει την επιβάρυνση.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.