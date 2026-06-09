Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αρκετά δύσκολη μοιάζει να είναι η Τρίτη (9/6) για τους οδηγούς εξαιτίας της αυξημένης κίνησης, με τις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής να έχουν... βουλώσει από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κατάσταση είναι αποπνικτική. Στο ρεύμα καθόδου η συμφόρηση ξεκινά από τις τρεις γέφυρες και φτάνει ως την Ιερά Οδό ενώ στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, οι οδηγοί θα βρεθούν με το πόδι στο... φρένο σε διάφορα σημεία της Κηφισίας και στα δυο ρεύματα, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκονται, επίσης, δρόμοι του κέντρου όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Βασιλίσσης Σοφίας.

Την ίδια ώρα, ασφυκτική μοιάζει και η κατάσταση σε διάφορα σημεία της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Google Maps

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη-ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Η εικόνα δεν φαίνεται ιδιαίτερα διαφορετική, ούτε στην Αττική Οδό, εκεί όπου καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

10'-15' στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15'-20' από Μαραθώνος έως Κηφισίας

5'-10' στην έξοδο για Λαμία

Περιφερειακή Υμηττού