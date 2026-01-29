Κίνηση: Αλαλούμ στον Κηφισό - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισίας, Μεσογείων

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί που μετακινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Πέμπτη 29 Ιανουαρίου καθώς η κίνηση είναι αυξημένη.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις όπως επίσης και από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και τη Λυκόβρυσση.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν αρκετή κίνηση.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων έχει αυξηθεί αρκετά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Πεντέλης.

Προς Ελευσίνα 20΄-25΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.