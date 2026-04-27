Κίνηση: Αλαλούμ με μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Αρκετά δύσκολη μοιάζει να είναι η Δευτέρα (27/4) για τους οδηγούς εξαιτίας της κίνησης, με τις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής να έχουν... βουλώσει από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κατάσταση είναι αποπνικτική. Στο ρεύμα καθόδου η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος της Νέας Ιωνίας και φτάνει ως την Ιερά Οδό ενώ στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, οι οδηγοί θα βρεθούν με το πόδι στο... φρένο σε διάφορα σημεία της Κηφισίας και στα δυο ρεύματα. Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» βρίσκονται δρόμοι του κέντρου όπως η Αλεξάνδρας, η Σταδίου και η Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος), από Αχαρνών έως Φιλαδέλφεια

Αττική Οδός, ύψος Ηρακλείου ρεύμα "Ε"

Σύγκρουση οχημάτων στην Αττική Οδό - Μεγάλες καθυστερήσεις

Στην Αττική Οδό, η εικόνα είναι επίσης ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως αναφέρεται, μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μεταξύ δυο οχημάτων που ως αποτέλεσμα είχε να κλείσει η δεξιά λωρίδα και να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Συνολικά, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

25'-30' από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.