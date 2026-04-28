Κίνηση: Ντεραπάρισε φορτηγό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - «Χάος» στον Κηφισό

Με αρκετή υπομονή καλούνται να «οπλιστούν» οι οδηγοί το πρωί της Τρίτης (28/4) καθώς η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω ανατροπής φορτηγού στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Ελληνικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.



Επιπρόσθετα, ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κάθοδο, η δυσχέρεια ξεκινά από τις τρεις γέφυρες και φτάνει ως τη Λεωφόρο Αθηνών ενώ στο ρεύμα ανόδου στο «κόκκινο» η απόσταση από τη Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, προβλήματα υπάρχουν και στην Κηφισίας, όπου σε διάφορα διαστήματα οι οδηγοί θα βρεθούν με το πόδι στο φρένο. Δρόμοι πέριξ του κέντρου επίσης σημειώνουν αυξημένη κίνηση όπως η Πατησίων, η Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Σοφίας αλλά και η Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η ασφυκτική εικόνα δεν παρουσιάζει αλλαγές ούτε στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα